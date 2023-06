Caos passaporti. Piantedosi rassicura "Rilascio in 15-30 giorni"

Tra le soluzioni che sono state adottate per far fronte alc'è quella del Trentino dove Questura e Comuni si sono accordati per ridurre i tempi di rilascio facendo prenotare gli ...Ci sono città in cui non esiste neanche la possibilità di prendere un appuntamento, altre in cui l'appuntamento si può fissare, ma fra 5 o 7 mesi. È ildelle questure italiane : è sotto gli occhi di chiunque abbia cercato di fare o rinnovare il documento da un anno a questa parte ed è stato documentato da Altroconsumo in un'inchiesta ...Tra le soluzioni che sono state adottate per far fronte alc'è quella del Trentino dove Questura e Comuni si sono accordati per ridurre i tempi di rilascio facendo prenotare gli ...

Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo ad un'interrogazione nel corso del Quetion Time alla Camera ...I tempi per il rilascio dei passaporti “si attestano su quelli previsti dalla normativa di riferimento, ossia 15 giorni e, in caso di ulteriori ...