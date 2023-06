Canoa velocità | Giochi Europei 2023 | rimangono due le finali dell’Italia dopo la prima giornata di gare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023)due gli equipaggi italiani in finale nellaainelle acque di Kryspinow. Nelle semidel pomeriggio, sempre sulla distanza dei 500 metri, non si è dato seguito alle ottime prove di Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2, che hanno settato il miglior tempo, e all’ultimo atto conquistato da Alessandro Gnecchi, Giacomo Cinti, Manfredi Rizza ed Andrea Di Liberto nel K4. Susanna Cicali, Francesca Genzo, Cristina Petracca ed Agata Fantini non sono riuscite a fare il paio con il quartetto maschile nel kayak, dovendosi arrendere nella semifinale; solo quinto posto nella gara che valeva un posto per le medaglie, con Portogallo, Ucraina e Repubblica Ceca che accedono all’ultimo atto. Francesca Genzo e Susanna Cicali non riescono a riscattarsi ...