Cani che sporcano per strada | a Firenze raffica di multe ai padroni ‘zozzoni’

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Adiai'zozzoni' di. Sono nove quelle elevate, in meno di un mese, ai proprietari diche non raccolgono gli escrementi per. Il servizio speciale voluto dal Comune di, affidato ad agenti della polizia municipale in borghese, si sta concentrando in alcune zone, in particolare quelle segnalate dai cittadini ai distaccamenti territoriali o direttamente alla centrale operativa della municipale. Altre quattrosono state elevate per il mancato utilizzo del guinzaglio e altre quattro per violazioni varie del regolamento, ad esempio la mancanza degli strumenti per raccogliere le deiezionine. Gli agenti hanno il compito di seguire i ...

Sono nove le multe elevate, in meno di un mese, ai proprietari dinon raccolgono gli escrementi per strada. Il servizio speciale voluto dal Comune di Firenze, affidato ad agenti della polizia municipale in borghese, si sta concentrando in alcune zone, in ...Inoltre, può rivelarsi una scelta vincente anche per la salute mentale del cane,tende ad ... Infatti i rifugi pullulano dianziani, tristemente destinati a rimanere nelle apposite strutture ...L'evento sarà arricchito da alcune dimostrazioni delle principali specialità del Corpo,... tra gli altri, i 'baschi verdi', le unità cinofile con i'antidroga' e i sommozzatori del Reparto ...

Cani che sporcano, raffica di multe della polizia municipale Comune di Firenze

Sono nove le multe elevate, in meno di un mese, ai proprietari di cani che non raccolgono gli escrementi per strada. Il servizio speciale voluto dal Comune di Firenze, affidato ad agenti della polizia ...StampaBrutto incidente stradale quest’oggi ad Albanella: due sessantenni si sarebbero schiantati con l’auto contro un albero per evitare un cane che in quel momento gli ha tagliato la strada. Lo ripor ...