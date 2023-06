Caldo in arrivo | voglia di ghiacciolo! Portalo sulle unghie con la nail art più colorata dell’estate | la fai a casa tua

... con un climacome vuole la bella stagione, ma e' gia' allerta per le ondate di calore e soprattutto per l'afa.In conseguenza dell'delin 13 citta' - Ancona, Bologna, Bolzano ...ACUTO DELAFRICANO NELLE PROSSIME 48 ORE - 'Apice dell'anticiclone africano in queste ore sull'Italia con ilche sarà in ulteriore intensificazione su tutta la Penisola' " lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega " 'sulle zone interne del Centrosud previsti picchi fino a 36 -...L 'estate ufficialmente entrata da poche ore e in Sicilia è già allarme. Secondo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 22 giugno , sulla nostra Isola è atteso l'di un' ondata di calore " la prima della bella stagione " che innalzerà la colonnina ...

Arriva la prima ondata di caldo, quali saranno le città con le temperature più alte Sky Tg24

SARONNO – Le previsioni meteo stanno anticipando, proprio in questi giorni, l’arrivo della prima ondata di calore dell’estate 2023: “Suggeriamo di consultare giornalmente ibollettini sulle ...Le previsioni di 3bmeteo.com per la Puglia in generale e la provincia di Lecce in particolare. I picchi più alti venerdì, sabato maggiore variabilità con brevi temporali o rovesci non esclusi ...