Calciomercato Napoli | si cerca un nuovo portiere per Garcia | obbiettivo in casa Turris

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Passano i giorni e le settimane e le voci diche riguardano ilsi fanno sempre più consistenti, dopo lo scudetto vinto ora è tempo di pensare al futuro, infatti la squadra azzurra ha cambiato già la sua guida tecnica affidandola a Rudi. Con l’arrivo del tecnico ex Roma potrebbero modificarsi tante cose, a confermare tutto ciò sono i molti giocatori destinati a partire altrove, in questo momento la compagine campana si sarebbe messa alla ridi un, piace un calciatore della. Rudi– Allenatore Sarà sicuramente una delle candidate numero uno a sollevare ancora una volta lo scudetto il Napol,i che questa volta dovrà fare i conti con diverse compagini che vorranno ben attrezzarsi per ...