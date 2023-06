(Di mercoledì 21 giugno 2023) Lasta ragionando sulle operazioni da compiere in ottica, ma ora può arrivare lache permetterebbe l’approdo in bianconero Lasta lavorando su diverse operazioni di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Commenta per primo Gli occhi del mercato sono puntati sull'Europeo Under 21, con i club a caccia di nuove occasioni di mercato. Chi si èin anticipo è l'Inter, che ha già bloccato il difensore classe 2000 Yann Aurel Bisseck . Il giocatore dell'Aarhus - l'Inter pagherà la clausola di 7 milioni - sarà il capitano della Germania all'...Massimo Cellino © LaPresse -.itDopo il verdetto sfavorevole del campo, nel playout ... Unache ha lo scopo di chiedere chiarezza per quanto concerne la situazione della Reggina, ...Su di lui si sarebbeanche la Fiorentina , alla ricerca di un grande colpo per provare a fare il salto di qualità. Secondo.com , i viola avrebbero chiesto informazioni al ...

Calciomercato, mossa estrema: rinuncia a tutto per la Juventus ... Calciomercatonews.com

Zakaria e non soltanto, nel lungo elenco degli esuberi per cui Manna e Tognozzi stanno cercando una destinazione. Tra questi spicca McKennie, chiesto nelle ultime ore dal Galatasaray: la Turchia, però ...Eugenio Corini sta pianificando il suo Palermo 2.0 dopo il mantenimento della categoria raggiunto con largo anticipo la scorsa stagione: tra le indicazioni in sede di calciomercato e la scelta su maxi ...