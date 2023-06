Calciomercato Milan | Newcastle su Tonali | l’ultima parola al giocatore

Quindi, come il bambino di Locke, magari ilsi avvia verso una nuova storia e credo che la prossima squadra sarà magari quasi totalmente diversa, insomma una sorta di Tolosa italiano che ...Perde terreno anche l'ipotesi Juventus, su cui pure erano circolate indiscrezioni a inizio mese: i bianconeri sono solo a 9,50, seguiti dala 13, e dall'Inter a 21 volte la posta....reacts at the end of the Italian Serie A football match between Interand Monza at the San Siro Stadium in, on April 15, 2023. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) La giornata di...

Thuram Milan: cosa sta cambiando nella scelta del futuro Milan News 24

La nuova governance del Milan ha deciso di affidarsi in questa sessione di calciomercato a Moneyball, un algoritmo già usato da altre squadre e anche nel baseball.Un annuncio che fa male ai tifosi del Milan che hanno sentito una loro bandiera affermare di essere stato sempre juventino ...