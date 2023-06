Calciomercato Milan – Newcastle pronto ad aumentare l’offerta per Tonali

Commenta per primo Sandro Tonali, centrocampista delmolto chiacchierato per via della recente offerta del Newcastle e impegnato in Romania e Georgia per gli Europei Under 21, ha aiutato a donare all'Uoc di Oculistica dell'Istituto Gaslini di ...Commenta per primo Alle 18 comincerà l' Europeo U21 con la sfida del girone A tra Belgio e Olanda. Tra i belgi, figura titolare e capitano Charles De Ketelaere, calciatore delNessun accordo è stato raggiunto tra le parti e per l'obiettivo di mercato delè previsto un nuovo summit nei prossimi giorni.

SportMediaset - Milan, cresce la fiducia per Thuram: ecco perchè Milan News

Nicolò Schira, collega solitamente molto bene informato sul calciomercato, ha fornito il suo punto di vista sulla vicenda di mercato a tre che coinvolge Tonali, il Milan e il… Leggi ...LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Bakayoko può tornare ma ad una condizione Sulla lista anche due ex protagonisti della nostra Serie A: Jorginho e Torreira. Per il primo ad oggi non ci sono le ...