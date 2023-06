Calciomercato Milan – Jungdal via? Pronto un triennale dal Getafe

, Juventus einteressate a Chiarodia: dalla Germania all'ItaliaPiede mancino e doti fisiche importanti per Chiarodia che sta scalando rapidamente i livelli del calcio tedesco dopo ...C'era anche Arrigo Sacchi, storico Ct della Nazionale e del, tra i testimonial che hanno aperto la mostra dedicata a Paolo Rossi, appuntamento che trova ...di Apertura ufficiale del, ...Commenta per primo L'ultima idea delè quella che porta a Ismaila Sarr . Come riporta Sky Sport, l'attaccante esterno del Watford, classe '98, è considerato un'alternativa agli altri nomi.

Calciomercato Milan, aumenta la fiducia per Thuram. Ultime Milan News 24

Dopo aver bloccato Daichi Kamada, il principale obiettivo del Milan è Marcus Thuram, che lascerà il Borussia Monchengladbach a parametro zero. I rossoneri, infatti, avrebbero messo sul piatto ...Un italiano di Germania per la Serie A. Juventus e Milan hanno messo gli occhi su un giovane difensore classe 2005 ...