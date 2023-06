Calciomercato Milan | accelerata rossonera | c’è l’offerta per il giovane talento

(Di mercoledì 21 giugno 2023), i rossoneri puntano dritti sul: Moncada e Furlani pronti a pagare la clausola rescissoria del ragazzo Ilha deciso di rompere gli indugi per Arda Guler. Secondo quanto riporta il collega Alfredo Pedullà, infatti, i rossoneri starebbero spingendo per pagare la clausola rescissoria del, pari a 17.5 milioni di euro, al Fenerbahce. La concorrenza resta elevata, in particolare quella del Barcellona, che al momento però rimane in seconda fila.

, i rossoneri puntano dritti sul giovane talento: Moncada e Furlani pronti a pagare la clausola rescissoria del ragazzo Ilha deciso di rompere gli indugi per Arda Guler. ...Commenta per primo Sandro Tonali , centrocampista dele capitano della Nazionale Under 21 impegnata in Romania e Georgia agli Europei Under 21, ha parlato in conferenza stampa: 'Abbiamo fatto la scelta migliore per tutti, anche perché dopo le 50 ...Commenta per primo Sandro Tonali, centrocampista delmolto chiacchierato per via della recente offerta del Newcastle e impegnato in Romania e Georgia per gli Europei Under 21, ha aiutato a donare all'Uoc di Oculistica dell'Istituto Gaslini di ...

Calciomercato Milan, aumenta la fiducia per Thuram. Ultime Milan News 24

Nicolò Schira, collega solitamente molto bene informato sul calciomercato, ha fornito il suo punto di vista sulla vicenda di mercato a tre che coinvolge Tonali, il Milan e il… Leggi ...LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Bakayoko può tornare ma ad una condizione Sulla lista anche due ex protagonisti della nostra Serie A: Jorginho e Torreira. Per il primo ad oggi non ci sono le ...