(Di mercoledì 21 giugno 2023) Affare da circa 30 milioni più 6 di bonus MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City sta per chiudere per Mateo. Secondo i media inglesi, ci sarebbe l'accordo colper il 29enne ...

Affare da circa 30 milioni più 6 di bonus MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City sta per chiudere per Mateo Kovacic. Secondo i media inglesi, ci sarebbe l'accordo col Chelsea per il 29enne ...Thomas Ziliacus (Screen 'Twitter') -.itUna notizia del genere apre subito a ... Let's make sure Pep's next destination is Serie A! #SerieA #xxicfc #calcio #Italia #pic.twitter.com/...Scontro, infine, nei settori automotive (tra Nissan, partner del, e Volvo per l'Inter), gaming (EA Sports è legata al club inglese; eFootball/Konami alla realtà italiana) e abbigliamento, sia ...

Calciomercato: ManCity. In arrivo Kovacic dal Chelsea Tiscali

Affare da circa 30 milioni più 6 di bonus MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Manchester City sta per chiudere per Mateo Kovacic. Secondo ...Kylian Mbappé è promesso sposo al Real Madrid, che sia in estate o il prossimo anno, alla scadenza del contratto con il Paris Saint-Germain. Un'ulteriore conferma l'ha data Pep Guardiola, tecnico del ...