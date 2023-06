Calciomercato Manchester City | Kovacic sempre più vicino

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilha presentato un’offerta scritta al Chelsea per Mateo Kova?i? martedì ed è notizia di oggi che è stata accettata. Il centrocampista croato, quindi, è un nuovo giocatore della squadra campione d’Europa e andrà a sostituire l’uscente ?lkay Gündo?an, che raggiungerà il Barcellona. Ciò inevitabilmente ha “costretto” i campioni d’Europa a guardarsi intorno, facilitando l’avvicinamento (ormaipiù certo e) dialal: raggiunto l’accordo tra le due squadre Ilha raggiunto un accordo oneroso con il Chelsea che prevede l’esborso di 30 milioni di sterline complessivi (quasi 35 milioni di euro). Il ...

... cifra che lo porterebbe ad essere il terzo acquisto più caro della storia della Premier dalla Serie A dopo il ritorno di Lukaku al Chelsea dall'Inter e quello di Pogba alUnited dalla ...In attesa di capire quale sarà il futuro di Onana e se ilUnited nei prossimi giorni ... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiI giocatori dell'Euro U21 protagonisti del mercato ...Juventus, Giuseppe Riso intercettato dai giornalisti al termine dell'incontro con i ... Non ci sono solo gli affari che in queste ore hanno coinvolto Chelsea, Arsenal eCity.

Milan, minaccia Manchester United per Theo Hernandez: tra valutazione e rinnovo, ecco cosa sta succedendo Calciomercato.com

Il club rossonero chiede 80 milioni per il mediano azzurro, cifra che lo porterebbe ad essere il terzo acquisto più caro della storia della Premier dalla Serie A dopo il ritorno di Lukaku al Chelsea ...Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter di Simone Inzaghi, è finito nel mirino della Premier League e non solo ...