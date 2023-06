Calciomercato Lazio | offerta per Pinamonti

(Di mercoledì 21 giugno 2023), come vice Immobile si valuta anche: il Sassuolo lo valuta 20 milioni, ecco l’di Lotito La ricerca del vice Immobile è argomento sempre prioritario neldella. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome balzato ora in pole sarebbe quello di Andrea, centravanti italiano appena riscattato dal Sassuolo per 20 milioni di euro. Sarri apprezza l’ex Inter e lo stessoè ingolosito dall’idea di sbarcare a Formello. Considerati gli ammortamenti, un’plausibile e sulla quale Lotito sta riflettendo è quella di mettere sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Cancellieri. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Suo pupillo ai tempi dellacaldeggiando il suo acquisto per 30 mln. L'argentino pesa ancora 18 mln a bilancio. E le uniche offerte finora arrivate sono state dalla Turchia di cui il Tucu non ha ..., si lavora sull'ingaggio di Zielinski, ma il polacco chiede 4.5 milioni, troppi per i biancocelesti Piotr Zielinski resta un obiettivo primario per il centrocampo delladella ...Sono tantissimi invece i rumors di altri affari, italiani ed esteri, delestivo . ... 11:17- Luis Alberto: ecco il rinnovo e un milione in più I biancocelesti trattano Berardi e ...

CALCETTO OVER 60, Girone B: Circolo Tennis Eur – Circolo Canottieri Aniene: 1 – 6, Ricci (CTE); Mancini (2), autorete, Barra, Conte, Rezza (CCA) La classe del CT della Nazionale Roberto Mancini al ser ...Il tecnico della Nazionale è sceso in campo nello storico torneo di calcio a 5. Il risultato La sua squadra ha vinto 6-1 ...