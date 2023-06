Calciomercato | Inter Barça pronto a offrire fino a 20 mln per Brozovic

I blaugrana sfidano la concorrenza dell'Al - Nassr BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona non molla e sfida la ricca concorrenza saudita per Marcelo Brozovic. Xavi ha chiesto un sostituto di Sergio ...Sulle tracce del gigante di Asse si sono messi anche diversi club nostrani, tra cui, Milan e ... Una parola che, in tempo di, non può non far sognare.... con i 'Mugpies' che dopo il muro dell'per Barella vorrebbero provarci per il cugino milanista. Mike Maignan (LaPresse) -.itAnche qui offerta rispedita al mittente, ma per un ...

Le 5 cose che non sai di Bisseck: precoce ma fragile, un nuovo Bastoni per il dopo-Skriniar all'Inter Calciomercato.com

Un'ottava edizione che ha coinvolto più di 1000 bambini con la novità del Pulcino Girls a dimostrazione che il calcio è sempre più sport e gioco universale ...Il giornalista Pepe Ferrario, a TvPlay_Calciomercato.it, ha parlato di Marcelo Brozovic e dell’Inter. È vero che Brozovic può partire, ma da qui a parlare di un affare in chiusura a quelle… Leggi ...