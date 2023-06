Calciomercato | Havertz ad un passo dall’Arsenal | al Chelsea 70 milioni più 6 di bonus

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Kaiè pronto a cambiare maglia, ma non città. Secondo quanto riportato da diversi media britannici, il calciatore delsarebbe in procinto di passare all’Arsenal. Operazione da 70di euro più 6 diper il 24enne tedesco, arrivato ai Blues tre anni fa dal Bayer Leverkusen. Con la cessione die quella immininente di Kovacic al City, ilproseguirebbe così l’opera di snellimento della rosa mentre l’Arsenal, dal canto suo, si rafforzerebbe in vista del ritorno in Champions League. SportFace.

(Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) La giornata didi oggi mercoledì 21 luglio: Ore 15.10: ... A rteta è convinto cheabbia un enorme potenziale e che possa dare il meglio nella sua ...Arsenal, Kaipronto a cambiare sponda del Tamigi: 65 milioni al Chelsea per l'attaccante tedesco Kaiè molto vicino a cambiare sponda del Tamigi, passando dall'Arsenal al ..., arrivato al Chelsea dal Bayer Leverkusen nel 2020 per 90 milioni di sterline (al cambio circa 105 milioni di euro ), è pronto a salutare nell'ottica di sfoltimento della rosa dei Blues , che ...

Calciomercato - Colpo dell'Arsenal, preso Kai Havertz: al Chelsea ... Eurosport IT

Calciomercato Arsenal, Kai Havertz pronto a cambiare sponda del Tamigi: 65 milioni al Chelsea per l’attaccante tedesco Kai Havertz è molto vicino a cambiare sponda del Tamigi, passando dall’Arsenal al ...L'Arsenal rilancia e ora il colpo Kai Havertz è più vicino che mai. Secondo quanto riferito da The Athletic, i Gunners sono ormai a un passo dal raggiungere l'accordo definitivo con il Chelsea per il ...