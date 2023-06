Calciomercato | Di Maria verso il ritorno al Benfica | contratto annuale per l’argentino

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Angel Diavrebbe scelto la sua prossima destinazione. Dopo la deludente esperienza a Torino con la Juventus, il campione argentino è pronto per un grandeal, squadra nella quale aveva militato già dal 2007 al 2010, prima del trasferimento al Real Madrid. A riportarlo è il quotidiano portoghese A Bola, che a sua volta cita l’esperto diFabrizio Romano. Questione di pochi giorni, quelli necessari per sbrigare le pratiche burocatiche, poi Disarà un calciatore delfino a giugno 2024. SportFace.

(Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) La giornata didi oggi mercoledì 21 luglio: Ore 15.10: ... ore 8:33 : Divicino al ritorno al Benfica: contratto fino al 2024 Dopo 13 anni el Fideo ...Il fatidico 'Sì' è stato pronunciato nella basilica di Santain Ara Coeli a Roma al ...rossonero i retroscena E poi Federica Pellegrini, annuncio bellissimo: 'Una gioia che non si ...Un ritorno a casa per Di, che al Da Luz ha giocato per tre anni dal 2007 al 2010, appena uscito dal Rosario Central e prima di iniziare il glorioso cammino tra Real Madrid , Manchester United , ...

Addio Juve, Di Maria a un passo dal Benfica Calciomercato.com

L'argentino, a meno che non cambi idea, è più che orientato a tornare al Benfica. Tredici anni dopo, a Lisbona è tutto pronto ...Il club bianconero vanta una lunga tradizione di transalpini capaci di lasciare il segno e scrivere pagine indelebili di storia. Ora Manna sta setacciando proprio quel mercato ...