Calciomercato dell’altro mondo | l’Arabia Saudita vuole tutto

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Calcio(mercato) europeo, abbiamo un problema:. Mentre i tifosi delle squadre italiane sono costretti soprata sognare colpi low cost, il baricentro delinternazionale si sposta ogni giorno verso. All’inizio fu Cristiano Ronaldo, star isolata nel deserto dell’Al Nassr. Leo Messi ha detto no ed è emigrato nella MLS americana, preferendo Miami a Riad. I nomi che però emigrano verso la ricchissima Saudi Pro League, per la gioia del principe Mohamed Bin Salma che sogna i Mondiali 2030, continuano ad aumentare. E non si tratta solo di big sul viale del tramonto. Karim Benzema (35 anni) ha datoo quasi al Real Madrid. N’golo Kanté (32 anni) ha macinato chilometri per il Chelsea prima di imbarcarsi per ...