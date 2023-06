Calciomercato Arsenal | Havertz è ad un passo!

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’è vicinissimo ad acquistare Kaidai cugini londinesi del Chelsea per 60 milioni di sterline più bonus. La squadra rivelazione dell’ultima Premier League, terminata al secondo posto, vuole attrezzarsi per riprovare a competere per la conquista del campionato. La Premier che è sfuggita solo nelle ultime giornate, ha lasciato tanto amaro in bocca ai Gunners. La squadra guidata da Arteta non è riuscita infatti a difendere il tesoretto di punti di vantaggio accumulato nel girone d’andata dalla rimonta del City, che trascinato dalle reti di Haaland ha addirittura compiuto uno storico triplete a fine stagione. Tra le cause di questo calo nella parte finale del campionato, sicuramente ha inciso la mancanza di esperienza ad alti livelli nelle alternative a disposizione. Proprio in quest’ottica, anche per disputare una buona Champions League, ...