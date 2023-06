Calcio | Sandro Tonali ad un passo dal Newcastle | il Milan chiede 80 milioni Accordo vicino

(Di mercoledì 21 giugno 2023)è ad undal trasferimento al. Come ha riportato Gianluca Di Marzio, il centrocampista delè protagonista di una trattativa che si è sviluppata nelle scorse ore e che ha del clamoroso. Facciamo un minimo di ordine. Il club inglese ha offerto inizialmente 60di euro al club rossonero, alzando poi l’asticella fino a 70. Nel frattempo, sempre secondo Sky Sport, il(che il prossimo anno giocherà la Champions League) ha trovato l’con il centrocampista attualmente impegnato nel Campionato Europeo Under 21 (si parla di un contratto da 7.5di euro annui), per cui la trattativa è andata ulteriormente in discesa. Negli ultimi minuti si è vissuto un nuovo sviluppo. Dopo ...

Prima l'addio aldi Zlatan Ibrahimovic , poi il licenziamento di Paolo Maldini , infine la scomparsa di Silvio ... anche se del passato più recente:Tonali è infatti nel mirino del ...TORINO - Una trattativa rapida: tra Milan e Newcastle c'è l'accordo suTonali. Il centrocampista impegnato con l'Italia Under 21 nell'Europeo ha dribblato l'interesse di mercato dei Magpies, ma il suo futuro sembra essere ad un passo dalla Premier League. Il club ...Prima offerta da 60 milioni: rifiutata dal Milan , almeno per ora. Il nuovo Newcastle saudita fa sul serio perTonali . La società rossonera ha ascoltato la proposta inglese " la prima, ma non sarà l'ultima " per poi rispedirla in Inghilterra. Il calciatore, che è al centro del gioco di Pioli ed è amato ...

Il Newcastle accelera per Tonali e stravolge i piani del Milan: gli ... Sport Fanpage

Sandro Tonali è ad un passo dal trasferimento al Newcastle. Come ha riportato Gianluca Di Marzio, il centrocampista del Milan è protagonista di una trattativa che si è sviluppata nelle scorse ore e ch ...TORINO - Una trattativa rapida: tra Milan e Newcastle c'è l'accordo su Sandro Tonali. Il centrocampista impegnato con l'Italia Under 21 nell'Europeo ha dribblato l'interesse di mercato dei Magpies, ma ...