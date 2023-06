Calcio | Reggina Si dimettono Cardona e Cda | Saladini apre a cessione

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il club è ufficialmente in vendita REGGIO CALABRIA - Terremoto in casa: via il presidente Marcelloe il Cda e club in vendita. Il patron Feliceannuncia in una nota di essere "disponibile ad avviare colloqui con chi manifesta interesse verso la società, con lo scopo di prose