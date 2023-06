Calcio | Reggina Si dimettono Cardona e Cda | Saladini apre a cessione

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il club è ufficialmente in vendita REGGIO CALABRIA - Terremoto in casa: via il presidente Marcelloe il Cda e club in vendita. Il patron Feliceannuncia in una nota di essere "...

... con lo scopo di proseguire il percorso di successo che abbiamo iniziato e far crescere ulteriormente i nostri territori e la nostra amata. In questo contesto il presidente e il Cda hanno ...Dalle nostre indiscrezioni sembrerebbe che il presidente della1914 Felice Saladini sarebbe pronto a cedere la società ad una cordata di imprenditori piemontesi. Questo sarebbbe il quadro che si sta delineando dopo l'avvenuta iscrizione della squadra in ...In questo contesto il Presidente e il Cda della1914 hanno presentato le dimissioni al fine di lasciare nella libertà di chi parteciperà al progetto la possibilità di definire gli organismi ...

Iscrizioni Serie B: Lecco verso l'esclusione, la Reggina paga gli stipendi e spera La Gazzetta dello Sport

Il club è ufficialmente in vendita REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Terremoto in casa Reggina: via il presidente Marcello Cardona e il Cda e club ...Ci sono incertezze riguardo alle squadre che parteciperanno alla Serie B 2023/24. Lecco, vincitore dei playoff di Serie C, e Reggina sono i casi principali che stanno attirando l'attenzione. I playoff ...