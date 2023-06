Calcio | mercato Napoli | Garcia vuole Danso del Lens

Leggi su liberoquotidiano

La prima richiesta del nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia è Kevin Danso del Lens. Il 24enne difensore austriaco potrebbe essere il possibile sostituto in caso di partenza di Kim, con il Bayern Monaco pronto a pagare la clausola rescissoria per prendere il coreano. In attacco, in caso di partenza di Victor Osimhen, piace Jonathan David del Lille, attaccante canadese di 23 anni.