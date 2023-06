Calcio | mercato Milan | obiettivo Thuram per l' attacco

(Di mercoledì 21 giugno 2023)o, 21 giu. - (Adnkronos) - Offerta economica importante e centralità nel progetto di Stefano Pioli. Così ilsta provando a convincere Marcus, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. I rossoneri confidano in una risposta positiva da parte del 25enne attaccante francese nonostante la forte concorrenza del Paris Saint Germain.

Magari utili sul. L'eventuale addio del brasiliano, infatti, potrebbe poi portare la Juve a considerare un'entrata in difesa, ovviamente a costi più contenuti dell'ex Porto, in termini di ...Sin da quando l'Inter ha scelto di sacrificare Onana sull'altare dei conti e di esplorare ilinglese, ha puntato sul numero 1 dell'Empoli come erede. Anche per il ruolo del portiere vale la ...La Juve ha fatto e farà scelte drastiche sul. Ha ridotto il monte ingaggi rinunciando a Di ... Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 21 giugno - 09:01

Calciomercato Inter, United interessato a Onana. Bloccato Vicario in caso di partenza Sky Sport

Le sirene dalla Premier League sono sempre più insistenti: la super offerta che cambia i piani del Milan sul mercato ...Torino, 21 giu. – (Adnkronos) – Chiuso l’acquisto a titolo definitivo di Arkadiusz Milik dal Marsiglia, per il quale manca solo l’ufficialità, la Juventus attende in settimana una risposta anche da pa ...