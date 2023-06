Calcio | mercato Juventus | si attende una risposta da Rabiot

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Torino, 21 giu. - (Adnkronos) - Chiuso l'acquisto a titolo definitivo di Arkadiusz Milik dal Marsiglia, per il quale manca solo l'ufficialità, lain settimana unaanche da parte di Adrien, a cui la società bianconera ha proposto un rinnovo di contratto annuale, a circa 7 milioni all'anno. Tra le priorità delbianconero c'è quella di rinforzare il ruolo di esterno destro: oltre a Timothy Castagne del Leicester, affare che potrebbe concretizzarsi per 15 milioni, si sondano altre piste come gli spagnoli del Real Madrid Alvaro Odiozola e Lucas Vazquez.

Magari utili sul. L'eventuale addio del brasiliano, infatti, potrebbe poi portare la Juve a considerare un'entrata in difesa, ovviamente a costi più contenuti dell'ex Porto, in termini di ...Sin da quando l'Inter ha scelto di sacrificare Onana sull'altare dei conti e di esplorare ilinglese, ha puntato sul numero 1 dell'Empoli come erede. Anche per il ruolo del portiere vale la ...La Juve ha fatto e farà scelte drastiche sul. Ha ridotto il monte ingaggi rinunciando a Di ... Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 21 giugno - 09:01

Calciomercato Inter, United interessato a Onana. Bloccato Vicario in caso di partenza Sky Sport

Le sirene dalla Premier League sono sempre più insistenti: la super offerta che cambia i piani del Milan sul mercato ...Torino, 21 giu. – (Adnkronos) – Chiuso l’acquisto a titolo definitivo di Arkadiusz Milik dal Marsiglia, per il quale manca solo l’ufficialità, la Juventus attende in settimana una risposta anche da pa ...