Calcio | mercato Inter | Al-Nassr e Barcellona su Brozovic

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Milano, 21 giu. - (Adnkronos) - L'Al-continua a insistere per arrivare a Marcelo. Dopo una prima offerta da 15 milioni di euro, con l'che però ne chiede 25, il club della Saudi League ha aumentato verbalmente, secondo quanto riporta Sky Sport, a 18 milioni la proposta per il cartellino del centrocampista croato. Una cifra che però non accontenta ancora l', che chiede un ulteriore sforzo per arrivare alla fumata bianca. Suci sta provando anche ilche ancora però non ha presentato offerte ufficiali ma è pronto a mettere sul piatto la stessa cifra dell'Al-, 18 milioni, mentre per il giocatore ha pronto un triennale da 7 milioni di euro a salire. Proposta d'ingaggio decisamente più bassa rispetto a quella prospettata dagli ...