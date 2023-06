Calcio | la UEFA sanziona Josè Mourinho | 4 turni di squalifica per il portoghese La Roma pronta al ricorso

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La“stanga” José. Il tecnico, infatti, si è visto comminare ben 4dinelle competizioni europee, dopo quanto avvenuto al termine della Finale di Europa League disputata lo scorso 31 maggio dai giallorossi contro il Siviglia (con sconfitta ai calci di rigore per i giallorossi). Come riportato dal comunicato ufficiale: “L’Organo disciplinare, etico e di controlloha preso la seguente decisione, ovvero di sospendere l’allenatore dell’AS, José, per le prossime quattro partite di competizioniper club a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara”. Cosa sarebbe successo, nello specifico? Lo Speciale One, al termine della ...

...AFP via Getty Images Corpo articolo La Georgia inizia il Campionato Europeo Under 21con una ... Tsitaishvili serve un altro assist, stavolta sud'angolo, per il colpo di testa vincente di ...Non si è fatta attendere la risposta di Cristiano Ronaldo alle critiche di Aleksander Ceferin , presidente dell'. Quest'ultimo, infatti, negli ultimi giorni si era detto tranquillo riguardo gli acquisti faraonici dei sauditi: "Non gira tutto intorno ai soldi. I calciatori vogliono vincere le migliori ...La Fiorentina è stata multata con un'ammenda di 30.000 euro e il divieto di trasferta per i propri tifosi per un turno: è il provvedimento preso dallae ufficializzato con un comunicato in seguito ai fatti accaduti a Basilea fuori dallo stadio lo scorso 18 maggio prima della semifinale di ritorno di Conference League contro la formazione ...

La Fiorentina è stata punita con una multa di 30.000 euro e il divieto di trasferta per i propri tifosi per un turno: questo è il provvedimento preso dalla UEFA e ufficializzato con un comunicato in ...Secondo quanto riporta il giornalista Emanuele Zotti il club è pronto a presentare tutta la documentazione necessaria per fare ricorso, che porterà ad un inevitabile scontro con i principali vertici ...