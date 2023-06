Calcio | Kovacic verso il Manchester City | accordo fatto con il Chelsea

(Di mercoledì 21 giugno 2023), 21 giu. -(Adnkronos) - Manca ancora l'uffiicialità attesa nelle prossime ora ma Mateoè un giocatore del. Un rinforzo importante per il centrocampo dei 'citizens' che dovrebbero perdere Ilkay Gundogan, in scadenza di contratto. L'con ilper il 29enne croato è stato trovato sulla base di 30 milioni di sterline, più 5 milioni di bonus.

... dopo il record di spese , dopo i legami poco trasparenti con ilsaudita , ecco un'altra "... Loftus - Cheek " e poi i mediani puri, vale a dire Enzo Fernández, Gallagher,, Chukwuemeka e ...Sul fronte entrate, la squadra di Pep Guardiola segue con interesse Mateodel Chelsea.I croati reagiscono con un lampo diche manda in porta Majer, ma è Nacho in extremis a salvare tutto. Ancora Olmo non trova lo specchio da pochi passi, mentre Unai Simon para facile su Vlasic.

Ultimo'ora: Calcio: Kovacic verso il Manchester City, accordo fatto ... La Svolta

Manchester, 21 giu. - (Adnkronos) – Manca ancora l’uffiicialità attesa nelle prossime ora ma Mateo Kovacic è un giocatore del Manchester City. Un rinforzo importante per il centrocampo dei ‘citizens’ ...E' tutto fatto per il passaggio di Mateo Kovacic dal Chelsea al Manchester City. Come riporta Fabrizio Romano, i due club hanno trovato l'accordo ...