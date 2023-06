Calcio | Europeo Under 21 | esordio da brividi per gli azzurri contro la Francia di Kalulu e Wahi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Cluj-Napoca, 21 giu. -(Adnkronos) -tosto per l'Italia all'21 di Romania e Georgia: glini di Paolo Nicolato sfideranno domani laalla Cluj Arena nel secondo match del Gruppo D, di cui fanno parte anche Svizzera e Norvegia (in campo alle 18). La formazione transalpina non vince undi categoria dal 1988 e non arriva in finale dal 2002, ma si presenta a questa rassegna continentale con ambizioni importanti. I precedenti sorridono all'Italia, che è rimasta imbattuta in 13 delle 16 sfide21i francesi, in virtù di sei vittorie e sette pareggi – solola Svezia inoltre (otto) glini hanno collezionato più segni “X”. Questo sarà il quarto incrocio tra le ...

Un altro big delsbarca ufficialmente nella massima divisione dell'Arabia Saudita. Si tratta di N'Golo Kanté, che lascia il Chelsea per trasferirsi (a parametro zero) all'Al - Ittihad, che nelle scorse ...Belgio - Olanda U21, le ultime Belgio De Ketelaere (getty images) Al via l'Under 21 . In campo oggi Belgio e Olanda U21 che appartengono al gruppo A. I Diavoli Rossi dovrebbero affidarsi a ...Da cuore nerazzurro che cosa ti senti di rispondere "Questa è la cosa bella del, ci ... non capisco perché non siamo andati per due volte di fila al Mondiale e la seconda avendo vinto l'

Qualificazioni Euro 2024, gol e highlights: vincono Belgio, Norvegia e Portogallo Sky Sport

Si inizia mercoledì 21 giugno. La 24esima edizione dell'Europeo Under 21 va in scena in Romania e Georgia e si concluderà sabato 8 luglio. Cinque le città prescelte dove si disputeranno le partite del ...Ora per Di Maria sembra arrivato il momento di ritornare dove il calcio europeo ha cominciato a conoscerlo. Infatti, come riportato da Fabrizio Romano, l’argentino sarebbe ad un passo dal trovare ...