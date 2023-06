Calcio | Erling Haaland è il re dei gol europeo per il 2022-2023 | alle sue spalle Mbappè e Kane

(Di mercoledì 21 giugno 2023)batte sul filo di lana Kylian. L’attaccante di Manchester City e Norvegia, infatti, ha concluso la stagione con il titolo di miglior marcatoredell’annata. I due fuoriclasse hanno imperversato in ogni competizione (il francese anche a livello di Mondiali) e hanno messo a segno numeri spaventosi, che hanno ribadito per l’ennesima volta come siano assolutamente pronti a prendere l’eredità di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Andiamo a conoscere i numeri nel dettaglio.ha concluso la sua stagione con 56 reti complessive (ben 52 con i Citizens e 4 con la Norvegia). Al secondo posto troviamo Kyliancon 54 gol all’attivo, appena due in meno del norvegese. L’attaccante classe 1998 ha realizzato 41 reti con il PSG e 13 con la ...

Prima vittoria nel girone per i padroni di casa, che regolano i ciprioti grazie alle reti del romanista Solbakken e del solitoHaaland, autore di una doppietta per una stagione perfetta che ...L'attaccante della Roma ha segnato il gol del vantaggio norvegese al 12 del primo tempo, sfruttando al meglio il cross proveniente dalla destra e sul qualeHaaland ha mancato l'appuntamento ...Domani sera, alle 18 , prende il via il Campionato europeo diUnder - 21 in Georgia e ... ovviamente, l'attaccante del Manchester City campione d'Europa e mattatore in Premier League,...

