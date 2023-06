Calcio | Empoli Zanetti rinnova fino al 2025 ' Pronto per nuova salvezza'

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Per il tecnico anche un'opzione per un'ulteriore stagione- Paoloresta alla guida dell': ufficiale il rinnovoal, con opzione per un'ulteriore stagione, del 40enne ...

Da parte di Paolo ho visto grande entusiasmo nel voler continuare con l'e di confermarsi alla guida della nostra squadra; insieme siamo pronti per questa stagione, con l'obiettivo di portare a ...Da parte di Paolo ho visto grande entusiasmo nel voler continuare con l'e di confermarsi alla guida della nostra squadra; insieme siamo pronti per questa stagione, con l'obiettivo di portare a ...Riguardo alla storica promozione del Lecco e all'attualità in chiave Sassuolo,e Cagliari, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Lino Marzorati. Cominciamo dal "suo" Lecco, di cui ha vissuto in prima persona la risalita tra il 2020 e il 2022. Che effetto le ha ...

TMW - Juventus-Empoli, tra oggi e domani incontro per Parisi. Il terzino gradisce la destinazione TUTTO mercato WEB

Paolo Zanetti sarà ancora l'allenatore dell'Empoli. Ecco la nota del club: "Empoli Football Club è lieta di annunciare che Paolo Zanetti sarà ancora alla ...Dopo l'ufficialità della permanenza del direttore sportivo Pietro Accardi, qualche giorno fa, è arrivato anche l'atteso comunicato per annunciare la conferma da parte dell'Empoli di Paolo Zanetti alla ...