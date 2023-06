Calcio | Amichevoli Altra vittoria per Uruguay di Bielsa | 2-0 su Cuba

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Pari senza reti fra Bolivia e Cile, l'Ecuador batte 3-1 il Costa Rica MONTEVIDEO () - Seconda uscita per la Celeste sotto la guida di Marceloe seconda. All'Estadio Centenario il nuovodel Loco ha battuto in amichevole2-0 grazie ai gol di Facundo Torres su rigore

E questo senza giocatori chiave, a riposo per queste due, come Federico Valverde (Real Madrid), Darwin Núñez (Liverpool) o Rodrigo Bentancur (Tottenham). Prima del suo gol, Araujo aveva ...Pari senza reti fra Bolivia e Cile, l'Ecuador batte 3 - 1 il Costa Rica MONTEVIDEO (URUGUAY) - Seconda uscita per la Celeste sotto la guida di Marcelo Bielsa e seconda vittoria. All'Estadio Centenario ...L'Ucraina viene dalle vittorie contro Kuwait e Irlanda nelle ultime. La Croazia é reduce ...in tv oggi 21 giugno 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 17.00 Roma - ...

Saranno pure amichevoli... ma che flop di Germania e Brasile La Gazzetta dello Sport

Pari senza reti fra Bolivia e Cile, l'Ecuador batte 3-1 il Costa Rica MONTEVIDEO (URUGUAY) (ITALPRESS) - Seconda uscita per la Celeste sotto la ...L'Uruguay di Marcelo Bielsa ha battuto Cuba 2-0 in un'amichevole, ma non ha ripetuto quanto di buono fatto vedere la scorsa settimana contro il Nicaragua. (ANSA) ...