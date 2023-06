Calcio | Al-Ittihad | ufficiale l’acquisto di Kanté

Un altro big deleuropeo sbarca ufficialmente nella massima divisione dell'Arabia Saudita. Si tratta di N'Golo Kanté, che lascia il Chelsea per trasferirsi (a parametro zero) all'Al -, che nelle scorse ...Dopo aver portato in squadra il Pallone d'Oro 2022 Karim Benzema , l' Al -non si ferma e mette a segno un altro colpo di mercato da sogno. Ufficiale l'arrivo in ...miglior giocatore di...L'Al -ha annunciato l'acquisto dell'ex centrocampista del Chelsea e campione del mondo francese N'Golo Kanté . 'Non ascoltate notizie false. Kanté è un giocatore dell'adesso !', ha twittato il club di Jeddah. Il suo presidente Anmat Al - Hailee su Twitter ha dato il 'benvenuto alla nostra nuova tigre Kanté' , che si unisce al connazionale Karim Benzema a ...

Calcio, il francese Kanté dal Chelsea ai sauditi dell'Ittihad Agenzia ANSA

Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - Adesso è ufficiale: N'Golo Kanté è un nuovo giocatore dell'Al-Ittihad. La società dell'Arabia Saudita ha ...Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - Adesso è ufficiale: N'Golo Kanté è un nuovo giocatore dell'Al-Ittihad. La società dell'Arabia Saudita ha ufficializzato ...