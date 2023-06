Cagnolini appena nati gettati in una busta di pastica | ora cercano famiglia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa mattina sono stati ritrovati 5sicuramente da poco abbandoin un terreno in via Salice a Cesinali e rinchiusi in buste di plastica. Un gesto orrendo che condanniamo e che speriamo non faccia parte della nostra comunità”. La denuncia arriva dall’amministrazione comunale di Cesinali, guidata dal sindaco Dario Fiore. “Ci dispiace dover dare notizie di comportamenti incivili di questo livello, ma lo facciamo per denunciare e sensibilizzare. Ricordiamo che il nostro comune ha una collaborazione con l’associazione S.O.S. Natura, sempre attenta alle problematiche del territorio e degli animali che potrebbe intervenire anche per evitare tali situazioni. Ringraziamo i cittadini che si sono interessati del caso e hanno segnalato l’accaduto prendendosi cura dei cuccioli con ...