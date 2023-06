Cagliari | Coppa Italia e prima di campionato in trasferta

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Lavori in corso allo stadio del: i prossimi impegni stagionali – il primo turno die ladi– saranno inLauscita stagionale deldi mister Claudio Ranieri sarà in, per la quale manca il tabellone definitivo. I rossoblù sono stati accoppiati al Palermo di Eugenio Corini nei trentaduesimi di finale, nel più classico dei “Derby delle Isole”. Quest’oggi L’Unione Sarda riporta che causa lavori di adeguamento i sardi non giocheranno la partita alla Unipol Domus. Con ogni probabilità la sfida si svolgerà in campo neutro, data la richiesta avanzata dalla società di Tommaso Giulini. La sfida dovrebbe svolgersi nel fine settiamana compreso tra il ...

La stagione resta comunque ottima con unaItalia e una Supercoppa Italiana vinte e con la ...lo toccate! Nicolò non si tocca! Tempo fa dissi che se l'Inter non avesse preso Barella dal...Il classe 1996 esordì proprio contro i nerazzurri in Serie A in un Inter -dell'11 aprile ... In stagione D'Ambrosio ha collezionato 24 presenze (tra campionato,Italia e Champions) con i ......stagione l'esterno arrivato dalha collezionato 22 presenze in nerazzurro di cui 18 in campionato, 3 in Champions (compreso uno scampolo nella finale di Champions League) e una in...

Cagliari, lavori alla Domus: in trasferta Coppa Italia e prima di A Centotrentuno.com

Coppa Italia: il Cagliari di Ranieri e il Palermo di Corini si affronteranno nei trentaduesimi di finale. Occhio al campo neutro ...Lavori all’Unipol Domus, la partita di Coppa Italia contro il Palermo e la prima di campionato si giocheranno in trasferta La prima uscita stagionale del Cagliari di mister Claudio Ranieri sarà in Cop ...