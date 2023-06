Cagliari | bus tenta di passare sotto un cavalcavia ma è troppo alto | mezzo distrutto

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ha dell’assurdo la vicenda dell’incidente che ha coinvolto un bus nei pressi dello stadio Sant’Elia di, lasciando sgomenti i presenti. Verso le ore 13:30 di martedì 20 giugno, il pullman che percorreva via Vespucci hato diildi via Ferrara ma, essendorispetto all’altezza delpassaggio, ha urtato violentemente contro il cemento distruggendo la parte superiore del. Fortunatamente, a bordo c’era solo l’autista seduto nella parte inferiore dedicata al personale di guida e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco diper la messa in sicurezza delpassaggio, insieme ad un’ambulanza e alla polizia ...

Ha preso male le misure del sottopasso e ha letteralmente decapitato il. Accade a, davanti allo stadio Sant'Elia, dove il conducente di un autobus si è schiantato contro il cavalcavia di via Ferrara, scoperchiando completamente la parte superiore del mezzo. ...... troppo basso per l'altezza del. che è andato a schiantarsi. Il mezzo è rimasto 'decapitato', ... Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco diper la messa in sicurezza del ...Un violento incidente davanti allo stadio Sant'Elia di, ha lasciato sgomenti i presenti. Il conducente di un autobus deve aver preso male le ... Il, però, era troppo alto ed è stato ...

Autobus 'decapitato', l'autista calcola male l'altezza e si schianta contro un cavalcavia: l'incidente choc FO ilgazzettino.it

Ha dell’assurdo la vicenda dell’incidente che ha coinvolto un bus nei pressi dello stadio Sant’Elia di Cagliari, lasciando sgomenti i presenti. Verso le ore 13:30 di martedì 20 giugno, il pullman che ...In via Amerigo Vespucci un bus di una linea privata si è schiantato contro il ponte ... questa mattina a Sant'Elia si sarebbe trasformato in una tragedia. (YouTG.net) Cagliari Calcola male l’altezza ...