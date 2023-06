Brozovic via dall’Inter | ma dubbio da sciogliere Xavi | non basta Gundogan – SI

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 21 giugno 2023)questa estate potrebbe andare viacon Barcellona e Al Nassr fortemente interessati a lui. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, soprattutto gli spagnoli sono pronti ad acquistarlo anche dopo l’arrivo di Ilkay. DOPPIA PROPOSTA – L’Inter per Marceloha ricevuto una doppia proposta da Barcellona e Al Nassr: gli spagnoli si avvicinano ai 20 milioni, mentre gli arabi a 22 più eventuali bonus. Nonostante l’arrivo didopo aver definito l’accordo con il giocatore in scadenza con il Manchester City,vorrebbe comunque affiancare il centrocampista croato al tedesco. Da capire, a questo punto, cosa vorrà fare, se scegliere la via del “denaro” volando in Arabia Saudita, o la via della “competizione” ...