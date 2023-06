Brozovic-Arabia Saudita fermo | il Milan vuole superare l’Inter sul sostituto – Sky

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tonali sta andando al Newcastle United e questo lascia campo alper anticiparesu Frattesi, visto che pernon ci sono novità. Di Marzio aggiorna dopo una giornata caratterizzata dalle tante novità: ecco le sue parole nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. DOVE VA? – Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione: «La novità di questa sera è che ilsi inserirà su Davide Frattesi, perché è il giocatore che può prendere anticipando Inter, Juventus e Roma che hanno bisogno di più tempo per definire la situazione.deve vendere Marcelo, sul quale oggi non ci sono novità. È vero che Inter e Juventus oggi hanno incontrato il Sassuolo per Frattesi, ma ilha i soldi della cessione di Sandro Tonali per ...

Dopo aver convinto star over 30, ora si punta a portare ingiocatori nel pieno della ... Anche Marcelo, perno dell'Inter finalista in Champions League, potrebbe spostarsi verso Oriente. ...... il suo procuratore Pastorello) fa sapere di aver ricevuto un'offertona dall''ma abbiamo ... EQui la situazione è diversa: Marotta e Ausilio sono disposti a 'mollare l'osso', non tanto ...MILANO - L'oro arabo fa vacillare anche. Al croato, infatti, l'Al Nassr ha prospettato un ingaggio da oltre 15 milioni a stagione , quindi più del doppio di quanto percepisce dall'Inter. E così, nonostante non abbia ancora compiuto ...

Inter, l'indizio social enigmatico di Brozovic: futuro in Arabia Saudita Corriere dello Sport

ora si punta a portare in Arabia giocatori nel pieno della carriera. Ruben Neves ha 26 anni, si avvia a lasciare l’Inghilterra e a dire no al Barcellona. Sui campi sauditi sono attesi Mendy, Zyech, ...L'Inter ha deciso di cedere Brozovic non solo per ragioni di bilancio, virando su Frattesi, ma anche per puntare maggiormente su Asllani ...