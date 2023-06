BrianzAcque | al via risanamento collettore Parco di Monza con tecnica No-Dig

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Oltre 16 milioni di costi, 2 anni di progettazione e altrettanti di lavori, 5 Comuni coinvolti Oltre 16 milioni di costi, 2 anni di progettazione e altrettanti di lavori, 5 Comuni coinvolti. E’ l’intervento chesi appresta a varare per ildelprincipale Est, da Sovico aldi: 7,6 chilometri di tubazione fognaria che sarà riqualificata con la tecnologia No-Dig, ovvero senza scavi. Una metodologia innovativa già utilizzata con successo dal gestore idrico in Brianza, ae a Seregno, in grado di arrecare vantaggi di natura ambientale, economica, energetica e logistica. Benefici che, nel caso del rifacimento strutturale delnel tratto compreso tra Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al Lambro e ...