Breaking Bad | Bryan Cranston interpreterebbe ancora Walter White | ma a una condizione

Due astronauti, Cliff (Aaron Paul, il Jessie di) e David (Josh Hartnett) conducono una noiosa missione quinquennale nello spazio, ma possono ogni giorno trascorrere parte della loro ...... Alessandra Paparelli (Roma Magazine), Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti (Social Trend), Maurizio Martinelli (A Casa di Amici), Ovidio Martucci (Obiettivo Sport), Rush (), Danilo ...L'ultima volta che Bryan Cranston è stato candidato per un Emmy, era il 2014 per il suo iconico ruolo di Walter White in. Ci sono voluti anni per tornare in corsa con Your Honor serie che, anche questa volta, l'ha visto nei panni del protagonista. Mai come quest'anno il destino di Cranston sembra essere ...

Breaking Bad: Bryan Cranston interpreterebbe ancora Walter White ... Movieplayer

Parlando con il Los Angeles Times, Peter Gould ha aperto alla possibilità di realizzare nuovi spin-off di Breaking Bad ...L'attore ha raccontato quanto, nella decisione dei suoi ruoli, venga coinvolta la sua voglia di lasciare qualcosa al pubblico.