(Di mercoledì 21 giugno 2023) C’è ancora tanta Italia che vuole imporsi e lasciare in maniera importante il proprio segno ai, European Games, di scena in Polonia tra Cracovia e associati più ampiamente all’intera Malopolska, la provincia (voivodato) di cui la celebre città è capoluogo. Dei 13 che fanno parte della spedizione azzurra, alcuni sono big assoluti. In campo femminile, è evidente come non si possa prescindere dallo status di. Bronzo olimpico, oro mondiale, ormai una stella di prima grandezza a tutti i livelli. Lei è qui soprattutto per andare a prendersi la terza qualificazione alle Olimpiadi, e nei suoi 57 kg è senza ombra di dubbio la pugile da battere. Alle sue spalle, ad ogni modo, del buono c’è. Segnali, infatti, sono attesi da chi ha rappresentato con onore il nostro Paese nelle ultime due annate, tra ...

Due orgogli dellaVesuviana ad un passo dalle Olimpiadi . Irma Testa e Michele Baldassi parteciperanno aiEuropei per il primo torneo di qualificazione per Parigi 2024 . Non solo la Campionessa del Mondo ...Atletica, scherma eNell'atletica iEuropei valgono come europeo a squadre, mentre nella scherma - dove vedremo tra gli altri Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Martina Batini, Daniele ...Il movimento campano è sicuramente il più forte in Italia e anche in questiEuropei cerca medaglie pesanti. Di seguito convocati, staff e altre notizie importanti. ITABOXING Cracovia 2023 51 ...

Boxe, Giochi Europei 2023: le speranze di medaglia dell'Italia. Irma Testa e Aziz Abbes Mouhiidine le punte OA Sport

Il catanese Fabio Sciacca Il messinese Salvatore Sanfilippo BOXE: IN AZZURRO I DUE CAVALLARO ... visto che per il pugilato si tratta primo evento di qualificazione verso i Giochi di Parigi 2024.Due orgogli della Boxe Vesuviana ad un passo dalle Olimpiadi. Irma Testa e Michele Baldassi parteciperanno ai Giochi Europei per il primo torneo di qualificazione per Parigi 2024. Non solo la Campione ...