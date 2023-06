Bilancio positivo per Piazza Affari , che evidenzia un certo vantaggio rispetto al resto d'in cui regna la cautela. Oggi non è in programma la pubblicazione di dati rilevanti né in area euro né negli Stati Uniti dove, però, il focus è sull' audizione del presidente della Fed Jerome ...Nonostante la crescita del mercato auto europeo a maggio 2023, 'il nostro Paese resta ancora all'ultimo posto per le auto 'con la spina'' rispetto ai principali paesi continentali. E' quanto rileva l'...Sono incerte le Borse europee mentre oscillano i futures su Wall Street in attesa dell'audizione del presidente della Fed al Congresso. A catturare l'attenzione dei mercati nella prima parte della ...

Borsa: l'Europa è incerta, Milano la migliore (+0,3%) Tiscali Notizie

Sono incerte le Borse europee mentre oscillano i futures su Wall Street in attesa dell'audizione del presidente della Fed al Congresso. (ANSA) ...Brembo va ko (-6%) dopo annuncio su trasferimento in Olanda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 giu - Listini europei fermi attorno alla parita' in attesa dell'avvio dell'audizione del presid ...