Borsa | Europa poco mossa dopo le parole di Powell | Milano 0 | 1%

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Non si muovono dallo stallo le principali borse europeeledel presidente di Jerome. Il presidente della Fed vede una "strada ancora lunga" per riportare l'inflazione Usa al 2%" e ...

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha incoraggiato le vendite sul mercato Usa e poi anche sulle Borse europee. Dalle anticipazioni del discorso che pronuncera' davanti alla ...Non si muovono dallo stallo le principali borse europee dopo le parole del presidente di Jerome Powell. Il presidente della Fed vede una "strada ancora lunga" per riportare l'inflazione Usa al 2%" e ......dall'e dal Medio Oriente. Sebbene non ci sia ancora un dato ufficiale, il prezzo Ipo potrebbe essere intorno a 2,78 euro , non discostandosi di molto dal valore delle azioni quotate sulla...

Borsa: Milano fiacca con l'Europa, attesa per Powell Agenzia ANSA

In aumento del 35% sull'anno fiscale precedente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 giu - Il Canale di Suez ha fruttato allo stato egiziano circa 8,6 miliardi di euro nell'anno fiscale 2022-20 ...Dalle borse ai cappelli, passando per i sandali e le zeppe, la rafia domina le tendenze moda Primavera/Estate 2023: come sceglierli e come abbinarli ...