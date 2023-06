Bologna Portici Festival | Cesare Cremonini regala alla città uno spettacolo di luci e musica

(Di mercoledì 21 giugno 2023) In occasione delfa un nuovo regalosua amatissima. Per suggellare un rapporto speciale, infatti, l’artista ha deciso di donare un’illuminazione speciale aidella Basilica di San Luca. Leche hanno acceso il suo palco vestono il portico della basilica in unodi. Un progetto imponente, ideato dae Giò Forma, per cui sono stati dispiegati oltre 2 km di fibra ottica controllati da una console all’avanguardia posizionata presso l’arco del Meloncello. Foto di Erika Serio da Ufficio Stampa L’instzione artistica sarà visitabile ogni sera fino al 25 ...

Visto lo straordinario afflusso di persone che ieri sera ha affollato il percorso lungo i portici che portano a San Luca, a piedi e in auto, per ammirare lo spettacolo di luci e musica che dal 19 al 25 giugno colora per la prima volta gli archi del portico, il Comune ha deciso di regolare gli accessi. Si tratta delle luci che hanno illuminato il palco del suo ultimo tour e che il cantautore ha voluto donare alla sua città in occasione del Bologna Portici festival.

Cesare Cremonini illumina i portici e il Comitato per Bologna Storica insorge: “è un'offesa” Zero.eu

Per la chiusura di ‘Bologna Portici Festival’, gli archi del portico di San Luca si illuminano grazie alle luci del palco di Cesare Cremonini in uno spettacolo di luci e musica.L’iniziativa promossa dal cantante Cesare Cremonini andrà avanti fino al 25 giugno. Nelle sere dello show pattuglie di polizia locale a regolare gli accessi su via San Luca dal Meloncello e dalla Basi ...