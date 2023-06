Boldrini | “La Nazione di Melonia si accanisce contro i bambini delle coppie omogenitoriali”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) ROMA – “Ladisi. A Padova la Procura – basandosi sulla circolare del ministro Piantedosi – ha impugnato definendoli «illegittimi» gli atti di nascita di 33e bambine figli di due madri. Minori a cui hanno deciso di togliere una mamma. E la Camera ha portato in discussione la legge di Fratelli d’Italia che vuole rendere la Gestazione per Altri reato universale: impresa insensata e strumentale, visto che una pratica non può essere universalmente perseguita se ci sono Paesi nei quali è regolata da leggi e dunque lecita (nel caso della GPA, Stati Uniti, Regno Unito, Portogallo, Canada, Belgio e altri ancora). Con la conseguenza che figli e figlie verrebbero ...

'Ladi #Melonia si accanisce contro i bambini delle coppie omogenitoriali. A #Padova la Procura -... Lo scrive su Twitter la deputata del PD, Laura'Melonia è quelladove ci troviamo a vivere oggi', ha proseguito, 'un posto dove si respinge invece di accogliere, dove si stringono patti e alleanze con autocrati e dittatori, dove ...Quarto posto un po' amaro sia per Viola Battistella che per Luca(Deva Wall ASD), unico ... Al di là delle medaglie siamo stati lacon più atleti in finale e per la prossima gara avremo ...

Dimissioni "inaspettate e incomprensibili" dell'Assessore Boldrini, il ... LA NAZIONE

"Siamo tutte e tutti convinti di essere parlamentari e cittadini di un grande Paese come l'Italia, ma in realtà oggi siamo qui per discutere l'ultimo provvedimento della nazione di Melonia". Ha esordi ...Nel dibattito alla Camera sulla proposta di rendere la gpa un reato universale, due interventi di Fratelli d’Italia e Lega hanno paragonato le ...