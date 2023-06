Bmx | Giochi Europei 2023 | eliminati i due azzurri impegnati nelle qualificazioni del park

(Di mercoledì 21 giugno 2023) A completare la prima giornata deiin quel di Cracovia c’è stata la qualificazione per la specialitànella BMX Freestyle. Due gli italianiin gara: al maschile non sono riusciti ad ottenere la finale né Alessandro Barbero né Elia Benetton, rispettivamente ventunesimo e venticinquesimo. Miglior punteggio tra gli uomini per il transalpino Anthony Jeanjean con 85,16 al termine delle due run. Tra le donne a primeggiare è invece la svizzera Nikita Rose Ducarroz con 79.00.

... senza dimenticare gli azzurri della freestyle e della canoa velocità. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei Europei di Cracovia con tutti gli azzurri e le ... Europei saranno una tappa fondamentale nel cammino verso le prossime Olimpiadi perché ... basket 3x3, beach handball, beach soccer, break dance, canoa (slalom e sprint), ciclismo (...... freestyle, padel e nuoto artistico

