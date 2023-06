Blinken ricuce | Biden bombarda | “Xi dittatore” Cosa succede tra Usa e Cina?

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Risale a solo due giorni fa l’incontro tra il leader cinese, Xi Jinping, ed il segretario di Stato americano, Anthony. Era da cinque anni che un capo della diplomazia americana non incontrava i vertici della dittatura comunista, e questo aveva già fatto presagire segnali di distensione tra Stati Uniti evs Stati Uniti Si è parlato della concorrenza economica e tecnologica tra le due potenze, della repressione della minoranza musulmana degli uiguri in, delle rivendicazioni cinesi nel Mar Cinese Meridionale, fino ad arrivare alla questione più spinosa, ovvero quella taiwanese. Un tassello fondamentale per il mondo occidentale, visto che il 65 per cento della produzione di semiconduttori al mondo passa proprio per l’isola di Formosa. E un’eventuale invasione di Pechino (secondo alcune fonti già ...