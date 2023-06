Bimba rapita a Firenze | “Sequestro premeditato” | così il super consulente Garofano | al vaglio la pista romena e ipotesi pedofilia

(Di mercoledì 21 giugno 2023)- Dopo dieci giorni dalla scomparsa di Mia Kataleya Alvarez Chiclio, la bambina peruviana di 5 anni, gli investigatori stanno prendendo in considerazione una nuovache potrebbe condurre in Romania. Le indagini continuano senza escludere alcuna possibilità, ma al momento l'ex hotel Asto

... e se è statanell'abito della vendetta nei confronti della famiglia, perché non viene chiesto un riscatto o non viene restituita al padre e alla madre Tenere nascosta dieci giorni una...A questo punto appare sempre più probabile l'ipotesi del rapimento della. Gli investigatori si stanno concentrando ora sulla via di fuga usata da chi ha portato via la bambina dall'edificio ...Secondo il padre di Kata è statalasbagliata Secondo un'ipotesi di Miguel Angel Romero Chicclo, chi ha rapito la figlia Kata avrebbe sbagliato bambina, voleva prenderne un'altra, ...

La madre della neonata avrebbe chiesto l'aiuto dei passanti e si sarebbe rifugiata nel cortile di un palazzo fino all'arrivo della polizia ...A Vercelli gli agenti hanno arrestato una donna di 30 anni indiziata per il tentato rapimento di una bimba di 4 mesi.