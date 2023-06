Biden | Xi Jinping è un dittatore La bomba del Presidente Usa dopo la visita di Blinken ed il viaggio segreto del capo della Cia a Pechino

I giudizi di Joe, che in appuntamento elettorale ha apostrofato il suo omologo Xicome un "dittatore", sono "assurdi e irresponsabili". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao ...Una dichiarazione forte quella del presidente Usa Joenei confronti di Xi, dopo la visita di Blinken in Cina . Durante il discorso fatto a braccio nel corso di un evento per la raccolta di fondi elettorali in California in cui è tornato sul ...La definizione di "dittatore" usata dal presidente Usa Joeper quello cinese Ximostra che "gli Usa conducono una politica controversa e imprevedibile". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Ria Novosti. .

Tensioni Usa-Cina, Biden definisce Xi Jinping "un dittatore" | Pechino replica: "Giudizi assurdi e irresponsabili" TGCOM

Roma, 21 giugno 2023 – Torna improvvisamente a salire la tensione tra Stati Uniti e Cina dopo che il presidente Usa Joe Biden ha definito "un dittatore" il presidente cinese Xi Jinping in un discorso ...