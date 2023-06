Berlusconi | l' eredità | ai figli anche i quattro aerei privati in perdita che attingono dal conto della Fininvest

C'è anche una flotta di quattro velivoli di proprietà della Fininvest nella successione di Silvioche si aprirà a breve con le ultime volontà, in una data a cavallo con l'assemblea della holding del 29 giugno. Sono gli aerei della casa, per il trasporto interno alla famiglia: sono l'...In fin dei conti, c'è un'aria di famiglia tra il vecchio successo elettorale - ma non solo elettorale - dial momento della sua 'discesa in campo' all'indomani di Mani pulite e il recente ...Il patrimonio artistico di, secondo Vittorio Sgarbi di Carlotta Scozzari