Benjamin Mascolo soffro di depressione per un mese non mi sono lavato

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 21 giugno 2023)in un lungo post su Instagram ha raccontato il periodo buio che ha vissuto, i brutti pensieri che lo hanno sopraffatto e il modo in cui è riuscito a salvarsi grazie all’aiuto di chi non lo ha mai lasciato solo., ex del duo Benji e Fede, che nelle scorse estati ha registrato